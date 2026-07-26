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26 июля 2026 в 08:26

ВС России разнесли портовую инфраструктуру Украины

ВС России ударили по объектам инфраструктуры в порту Черноморск

ОТРК «Искандер» ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Российские вооруженные силы нанесли удар по объектам инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Эти цели использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, пояснили в ведомстве.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, в результате которого поражены <...> объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, — заявили в МО РФ.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Центр» уничтожили несколько укрытий с личным составом ВСУ на Добропольском направлении. В ведомстве отметили, что после проведения воздушной разведки цели были поражены серией ударов беспилотников самолетного типа «Молния-2».

До этого военный эксперт Андрей Марочко информировал, что подразделения ВСУ после утраты контроля над селом Захаровка в Харьковской области начали отход на юго-восток. Украинские силы закрепились на запасных рубежах в районе Василевки.

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