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26 июля 2026 в 06:46

«Молния» поразила укрытия ВСУ на Добропольском направлении

Минобороны РФ: дроны «Молния-2» уничтожили укрытия ВСУ под Добропольем

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Войска группировки «Центр» уничтожили несколько укрытий с личным составом ВСУ на Добропольском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, цели были поражены серией ударов беспилотников самолетного типа «Молния-2» после проведения воздушной разведки.

Операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии обнаружили перемещение украинской пехоты и выявили несколько замаскированных укрытий. После этого координаты объектов оперативно передали на командный пункт батальона, где приняли решение об их огневом поражении.

В Минобороны добавили, что результаты ударов подтверждались средствами объективного контроля, которые вели наблюдение за целями в режиме реального времени. Применение ударных беспилотников способствует продвижению штурмовых подразделений и выполнению задач по освобождению населенных пунктов на территории ДНР.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины после утраты контроля над селом Захаровка в Харьковской области начали отход на юго-восток, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украинские силы закрепились на запасных рубежах в районе Василевки.

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