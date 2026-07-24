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24 июля 2026 в 16:23

Экс-нардеп раскрыл, к чему приведет блокировка украинских портов

Экс-нардеп Килинкаров: Украина оказалась на грани экономической катастрофы

Последствия воздушных ударов по Одессе Последствия воздушных ударов по Одессе Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украина фактически лишилась экспорта через Черное море после ударов ВС РФ по портам, используемым Киевом в военных целях, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, республика оказалась на грани экономической катастрофы.

Теперь украинский экспорт через Черное море остановился. Страна фактически оказалась на грани экономической катастрофы, — указал он.

Политик считает, что морская блокада Украины приведет к серьезным последствиям. В числе их он назвал падение доходов бюджета и резкий рост цен на товары, а также ограничение поставок оружия и боеприпасов в ВСУ.

Украина — страна импортозависимая. Большая часть товаров — завозные. Если «обрезается» более половины импорта, товаров становится меньше, а значит, цены автоматически растут, — подчеркнул Килинкаров.

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что в порты республики перестали заходить суда. По его словам, это было решением судовладельческих компаний: сами власти страны не вводили никаких ограничительных мер.

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К. Воронина
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