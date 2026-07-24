Экс-нардеп раскрыл, к чему приведет блокировка украинских портов Экс-нардеп Килинкаров: Украина оказалась на грани экономической катастрофы

Украина фактически лишилась экспорта через Черное море после ударов ВС РФ по портам, используемым Киевом в военных целях, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, республика оказалась на грани экономической катастрофы.

Теперь украинский экспорт через Черное море остановился. Страна фактически оказалась на грани экономической катастрофы, — указал он.

Политик считает, что морская блокада Украины приведет к серьезным последствиям. В числе их он назвал падение доходов бюджета и резкий рост цен на товары, а также ограничение поставок оружия и боеприпасов в ВСУ.

Украина — страна импортозависимая. Большая часть товаров — завозные. Если «обрезается» более половины импорта, товаров становится меньше, а значит, цены автоматически растут, — подчеркнул Килинкаров.

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что в порты республики перестали заходить суда. По его словам, это было решением судовладельческих компаний: сами власти страны не вводили никаких ограничительных мер.