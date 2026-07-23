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23 июля 2026 в 12:13

Суда перестали заходить в порты на Украине

Министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий Министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Владельцы судов приняли решение о прекращении работы с украинскими портами, рассказал министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий. По его словам, которые приводит местное издание «Экономическая правда», при этом власти не вводили никаких ограничительных мер.

Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало, — заявил Высоцкий.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские войска поразили два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск. По данным военного ведомства, атака была произведена с помощью ударных дронов.

До этого в Минобороны заявляли, что российские бойцы атаковали в порту Одесса объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Также на переходе морем были поражены сухогруз и морское судно типа «балкер».

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