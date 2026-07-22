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22 июля 2026 в 19:16

Армия России атаковала новые судна с грузами ВСУ

Минобороны России: ВС поразили два судна с военными грузами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские войска поразили еще два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. По данным военного ведомства, атака была произведена с помощью ударных дронов.

Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские бойцы атаковали в порту Одесса объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Также на переходе морем были поражены сухогруз и морское судно типа «балкер».

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник напомнил, что Вооруженные силы РФ использовали баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ходе специальной военной операции в «воспитательных» целях. По его словам, применение боеголовки — это вопрос военной целесообразности.

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