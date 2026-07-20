Стало известно, в каком случае Россия применит «Орешник»

Применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» будет напрямую зависеть от военной целесообразности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, данное решение не является политически мотивированным или спонтанным, а подчиняется исключительно логике развития ситуации на поле боя и тем задачам, которые стоят перед Вооруженными силами РФ.

Применение «Орешника» ВС России — это вопрос военной целесообразности. Я не исключаю, что у РФ есть оружие куда мощнее этой ракеты. Эффективное, хорошее. «Орешник» уже применяли в ходе специальной военной операции в «воспитательных» целях. Если мы нанесем им удар по Украине в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся, — высказался Колесник.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по производящим беспилотники европейским заводам и остановить их работу. По его словам, Европа уже давно ведет против РФ настоящую войну.