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20 июля 2026 в 10:21

Стало известно, в каком случае Россия применит «Орешник»

Депутат Колесник: применение «Орешника» зависит от военной целесообразности

«Орешник» «Орешник» Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» будет напрямую зависеть от военной целесообразности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, данное решение не является политически мотивированным или спонтанным, а подчиняется исключительно логике развития ситуации на поле боя и тем задачам, которые стоят перед Вооруженными силами РФ.

Применение «Орешника» ВС России — это вопрос военной целесообразности. Я не исключаю, что у РФ есть оружие куда мощнее этой ракеты. Эффективное, хорошее. «Орешник» уже применяли в ходе специальной военной операции в «воспитательных» целях. Если мы нанесем им удар по Украине в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся, — высказался Колесник.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по производящим беспилотники европейским заводам и остановить их работу. По его словам, Европа уже давно ведет против РФ настоящую войну.

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ракета «Орешник»
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