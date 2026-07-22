В Минобороны раскрыли цели атак на Одессу Минобороны РФ: ВС ударили по объектам хранения военных грузов в порту Одесса

ВС России нанесли удары по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. По данным военного ведомства, российские бойцы атаковали в порту Одесса объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

В порту Одесса [поражены] объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, — говорится в сообщении.

Кроме того, на переходе морем были поражены сухогруз и морское судно типа «балкер». Они осуществляли доставку грузов для ВСУ в порт.

Ранее в Минобороны России раскрыли, что ВСУ за сутки потеряли около 1490 военнослужащих. Так, группировка войск «Север» ликвидировала более 295 человек, «Запад» — до 220, «Юг» — более 195, «Центр» — до 355.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник напомнил, что Вооруженные силы РФ использовали баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ходе специальной военной операции в «воспитательных» целях. По его словам, применение боеголовки — это вопрос военной целесообразности.