Потери ВСУ в зоне специальной военной операции за сутки в общей сложности составили около 1490 военнослужащих, сообщило Министерство обороны России в мессенджере МАКС. Группировка войск «Север» ликвидировала более 295 человек, «Запад» — до 220, «Южная» — более 195, «Центр» — до 355.

На направлении «Восток» потери ВСУ выросли до 360, на направлении «Днепр» составили более 65 военнослужащих. Также ВС РФ нанесли удары по портам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». По данным Минобороны РФ, за тот же период были также уничтожены 655 беспилотников ВСУ самолетного типа, 11 авиабомб и восемь снарядов HIMARS.

До этого в Минобороны рассказали, что в Черноморске поражены инфраструктурные мощности, используемые для приема и хранения воинских грузов. Под атаки также попали иные портовые терминалы Украины и плавсредства, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.