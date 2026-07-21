Раскрыто количество сбитых за сутки украинских ракет «Фламинго» Минобороны: российские силы ПВО за сутки сбили семь украинских ракет «Фламинго»

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за тот же период были также уничтожены 655 беспилотников ВСУ самолетного типа, 11 авиабомб и восемь снарядов HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Российские военные в ночь на 21 июля продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. В порту Одессы были успешно поражены объекты портовой инфраструктуры.

До этого в Минобороны заявили, что в Черноморске поражены инфраструктурные мощности, используемые для приема и хранения воинских грузов. Под атаки также попали иные портовые терминалы Украины и плавсредства, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.