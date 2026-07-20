ВСУ лишились складов с военными грузами в порту Одесской области ВС России атаковали места хранения военных грузов ВСУ в порту Черноморск

Российские военные в порту Черноморск Одесской области поразили объекты портовой инфраструктуры, задействованные для выгрузки и складирования военных грузов, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Удары наносились в течение дня с применением беспилотных аппаратов. Кроме того, атакам подверглись и другие украинские порты, а также суда, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины.

В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: <...> в порту Черноморск (государственное предприятие «Морской торговый порт „Черноморск“») Одесской области объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военные поразили железнодорожные составы противника, перевозившие воинские грузы в Запорожской области. В оборонном ведомстве добавили, что удары наносились операторами беспилотников «Герань».

Кроме того, командир роты БПЛА 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Легион сообщил, что российским частям осталось преодолеть порядка восьми километров до Славянска. Он добавил, что сейчас подразделения уже контролируют господствующие высоты, что создает тактический перевес перед украинскими силами.