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21 июля 2026 в 12:49

ВС России снова обрушились на инфраструктуру порта Одесса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские военные сегодня ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры.

Сегодня ночью <...> продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по судам, которые участвуют в перевозке вооружений для Киева. По его словам, их также нагружают амуницией, предназначенной для ВСУ.

До этого в Минобороны заявили, что в Черноморске поражены инфраструктурные мощности, используемые для приема и хранения воинских грузов. Под атаки также попали иные портовые терминалы Украины и плавсредства, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.

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