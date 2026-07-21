Песков раскрыл планы ВС России на Черном море Песков: ВС России продолжат бить по судам с вооружением для Киева

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по судам, которые участвуют в перевозке вооружений для Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, их также нагружают амуницией, предназначенной для ВСУ.

Наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима, — сказал он.

Ранее ВС России поразили четыре сухогруза в момент их выгрузки в порту Николаев. По данным Минобороны РФ, они осуществляли доставку грузов для ВСУ. По информации оборонного ведомства, во время операции использовались ударные беспилотники. Кроме того, в течение 17 июля ВС России наносили множественные удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах противника. Так, например, в порту Одессы были поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

До этого сообщалось, что военные при помощи «Гераней» поразили автозаправочную станцию в Сумской области. Как рассказали в Минобороны, высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ.