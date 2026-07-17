Экипаж нескольких сухогрузов не успел отдать груз ВСУ из-за дронов Армия России поразила четыре сухогруза в момент выгрузки в порту Николаев

Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза в момент их выгрузки в порту Николаев, сообщили в Минобороны РФ. Они осуществляли доставку грузов для ВСУ. По данным оборонного ведомства, во время операции использовались ударные беспилотники.

Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, — говорится в сообщении.

В течение 17 июля ВС России наносили множественные удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах противника. В Минобороны РФ сообщили, что в порту Одессы были поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 4661 беспилотник самолетного типа. Кроме того, российские военнослужащие перехватили 68 управляемых авиационных бомб.

До этого Минобороны показало, как российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по сухогрузу в Черном море, который перевозил груз для ВСУ. По данным оборонного ведомства, судно следовало в порт Черноморск в Одесской области.