Число сбитых за неделю беспилотников перевалило за 4 тысячи Минобороны РФ сообщило об уничтожении 4661 беспилотника ВСУ за неделю

Российские средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 4661 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российские военнослужащие перехватили 68 управляемых авиационных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении

Ранее Минобороны показало, как российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по сухогрузу в Черном море, который перевозил груз для ВСУ. По данным оборонного ведомства, судно следовало в порт Черноморск в Одесской области. На кадрах видно, как беспилотник приближается к судну и врезается в его кормовую часть.

До этого российские войска поразили два цеха по производству и сборке беспилотников, включая БПЛА UJ-22 компании «Укрджет». По информации оборонного ведомства, они находились на территории порта Одессы.