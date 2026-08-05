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05 августа 2026 в 13:14

ВС России освободили два населенных пункта

ВС РФ освободили Рыжевку Сумской области и Зарницу Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Подразделения ВС России за минувшие сутки установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области и освободили Зарницу в Запорожской области, сообщили в МАКС Минобороны России. Эти успехи достигнуты благодаря активным наступательным действиям различных группировок войск.

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. <…> Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России взяли контроль над Бакшеевкой в Харьковской области. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».

До этого подразделения российской группировки войск «Восток» освободили Любицкое в Запорожской области. Как отметили в Министерстве обороны, это стало возможным благодаря продвижению войск в глубину обороны противника.

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