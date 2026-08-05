Пожар на Wildberries под Тулой, гибель крымчанина: ВСУ атакуют РФ 5 августа

Пожар на Wildberries под Тулой, гибель крымчанина: ВСУ атакуют РФ 5 августа

Ночью над Россией сбили почти 500 украинских беспилотников. Дрон ударил по пассажирскому автобусу в ДНР. Под Тулой загорелся склад Wildberries из-за налета БПЛА. Женщина погибла в результате ракетного удара по Белгородской области. Жителя Бердянска приговорили к 25 годам колонии за подготовку терактов. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 5 августа, — в материале NEWS.ru.

Какие регионы России атаковали украинские беспилотники

В ночь на 5 августа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 475 украинских беспилотников над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 17 регионов страны.

Силы ПВО ликвидировали дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, БПЛА были сбиты над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Кубанью и над акваториями Азовского и Черного морей.

За минувшие сутки над Брянской областью средства ПВО сбили 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки ВСУ 16 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Противник применил 19 боеприпасов во время ударов по районам республики. Атаки привели к повреждению шести объектов гражданской инфраструктуры, спецтехники, грузовых автомобилей и жилого дома.

В Горловке был поврежден пассажирский автобус в результате удара беспилотника ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько. О пострадавших не сообщается.

ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Падение фрагментов дрона, сбитого ПВО, привело к пожару на гражданском объекте в Зеленодольском районе Татарстана, заявил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. По его словам, никто не пострадал.

«В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено», — сообщил мэр.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Кто погиб и пострадал в результате украинских ударов

Женщина, тяжело пострадавшая 31 июля при обстреле ВСУ в Белгородском округе, скончалась в медицинском учреждении, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.

В ночь на 5 августа три мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил региональный оперштаб. Противник нанес удары по Грайворонскому округу и городу Шебекино. Ночью в селе Смородино Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего были ранены два человека.

«Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У женщины множественные осколочные ранения тела — состояние тяжелое. Мужчина получил осколочные ранения плеча и голени», — говорится в сообщении.

Еще один дрон ударил по гражданскому автомобилю в Шебекино. В результате атаки пострадала женщина, которую госпитализировали с травматической ампутацией голени. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В Тульской области при налете украинских беспилотников пострадал один человек, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Погибших нет, раненому оказывают помощь.

Ночная атака украинских военных на Крым унесла жизнь мирного жителя, сообщил глава республики Сергей Аксенов в МАКСе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения», — отметил он.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В Тульской области загорелся склад Wildberries после атаки БПЛА

Миляев сообщил, что в Тульской области после падения БПЛА произошло возгорание сортировочного центра Wildberries. По предварительным данным, погибших нет.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация сотрудников после возгорания.

Впоследствии Миляев уточнил, что пожар был локализован. По его словам, сейчас ведутся работы по проливке конструкций. Экологическая обстановка находится под контролем, превышений вредных веществ в воздухе не обнаружено.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Что известно о преступлениях военных ВСУ в Константиновке

Солдаты ВСУ расстреливали мирных жителей Константиновки за отказ покидать подвалы, сообщили журналистам в пресс-центре Южной группировки войск ВС РФ. О преступлениях противника рассказала местная жительница.

«Покинув руины, [жительница Константиновки] Екатерина узнала страшные вещи. В районе местной администрации якобы была расстреляна группа людей, которые отказывались покидать подвалы», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Жителя Запорожской области осудили за подготовку терактов

Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы жителя Бердянска Запорожской области Сергея Москаленко, внесенного в список террористов и экстремистов, сообщила пресс-служба инстанции. Мужчину признали виновным в подготовке серии терактов против сотрудников МВД региона и членов партии «Единая Россия». Осужденный планировал совершить преступления по заданию украинской разведки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«С подсудимым связался сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил ему конфиденциальное сотрудничество. 1 июля 2024 года подсудимый получил задание на причинение смерти члену партии „Единая Россия“ путем подрыва СВУ. 11 и 16 июля 2024-го Москаленко наблюдал за ОМВД России „Бердянский“ ГУ МВД России по Запорожской области и территорией Бердянского межрайонного суда Запорожской области», — уточнил представитель суда.

Под Калугой задержали россиянина за попытку поджога военного комиссариата

В Калужской области задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военного комиссариата по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Молодой человек по своей инициативе связался с украинским куратором и по его указанию приобрел компоненты для изготовления зажигательных смесей. Затем он провел разведку объекта.

«Федеральной службой безопасности в Калужской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 2004 г. р., причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России», — сообщили в ЦОС.

При обыске у подозреваемого изъяли канистры с зажигательной смесью и средства связи с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Подозреваемый сознался в содеянном и сообщил, что согласился сотрудничать с Киевом с целью получения денежных средств.

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