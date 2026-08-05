Один человек пострадал после налета дронов ВСУ на Тульскую область

Один человек пострадал после налета дронов ВСУ на Тульскую область

В Тульской области в результате атаки украинских беспилотников пострадал один человек, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем канале на платформе МАКС. Погибших нет, раненому оказывают помощь.

По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь, — написал Миляев.

Губернатор сообщил, что в ходе атаки загорелся сортировочный центр Wildberries. Повреждены также два многоквартирных дома и два производственных объекта.

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 5 августа уничтожили более 470 украинских беспилотников в небе над Россией. По данным Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись 17 регионов страны. Под Тулой уничтожили 107 дронов.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что три мирных жителя пострадали в ночь на 5 августа в результате атак ВСУ. Так, ночью в селе Смородино Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. В Шебекино удар пришелся по гражданскому автомобилю.