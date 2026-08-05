Атака на Тульскую область 5 августа: пожар на складе Wildberries, раненые

Атака на Тульскую область 5 августа: пожар на складе Wildberries, раненые

Вооруженные сил Украины с помощью беспилотников в ночь на среду, 5 августа, атаковали Тульскую область. Что об этом известно, сколько пострадавших, есть ли жертвы?

Что известно об атаке на Тульскую область ночью 5 августа

В Тульской области уничтожили 107 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, в результате атаки пострадал один человек.

«В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников. <...> По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Миляев.

Повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе, добавил губернатор.

Кроме того, после падения БПЛА произошло возгорание сортировочного центра Wildberries. На месте происшествия работают оперативные службы.

«Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием», — написал Миляев.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что на логистическом объекте была проведена заблаговременная эвакуация. На месте продолжают работать пожарные подразделения.

«На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация», — говорится в сообщении.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 5 августа

Силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на местах падения обломков уже работают все необходимые специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Кроме того, трое мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в соцсетях. В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный жилой дом.

В результате удара пострадали мужчина и женщина. Бригада скорой помощи доставила их в одну из больниц Белгорода, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Водитель получил множественные осколочные ранения плеча и спины. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

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