В МИД РФ заявили о попытке Киева усилить эскалацию Галузин заявил, что Киев ударами по экономике РФ пытается усилить эскалацию

Киев ударами по объектам экономической инфраструктуры РФ пытается усилить эскалацию конфликта, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума. Подобные действия, по оценке российской стороны, направлены не только на создание напряженности, но и на попытку осложнить отношения России с ее партнерами, подчеркнул он.

Вот таким образом, подвергая бомбардировкам мирные объекты экономической инфраструктуры, киевский режим пытается играть на повышение эскалации, на то, чтобы внести раскол между нами и нашими союзниками, в данном случае — Казахстаном, на то, чтобы внести раскол между нами и другими нашими партнерами по экономическому сотрудничеству, — сказал Галузин.

Ранее стало известно, что пожар на складе «Ленты» в Ленинградской области, вспыхнувший после падения украинского беспилотника, смогли полностью ликвидировать. В результате инцидента пострадал один из сотрудников распределительного центра.

До этого губернатор Александр Дрозденко сообщал, что власти Ленинградской области сформировали оперативный штаб после удара ВСУ по складу Wildberries в Красном Бору Тосненского района. По его словам, после попадания украинского беспилотника в складскую зону произошло возгорание.