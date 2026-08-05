В МИД РФ заявили о попытке Киева усилить эскалацию

Киев ударами по объектам экономической инфраструктуры РФ пытается усилить эскалацию конфликта, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума. Подобные действия, по оценке российской стороны, направлены не только на создание напряженности, но и на попытку осложнить отношения России с ее партнерами, подчеркнул он.
Вот таким образом, подвергая бомбардировкам мирные объекты экономической инфраструктуры, киевский режим пытается играть на повышение эскалации, на то, чтобы внести раскол между нами и нашими союзниками, в данном случае — Казахстаном, на то, чтобы внести раскол между нами и другими нашими партнерами по экономическому сотрудничеству, — сказал Галузин.
Ранее стало известно, что пожар на складе «Ленты» в Ленинградской области, вспыхнувший после падения украинского беспилотника, смогли полностью ликвидировать. В результате инцидента пострадал один из сотрудников распределительного центра.
До этого губернатор Александр Дрозденко сообщал, что власти Ленинградской области сформировали оперативный штаб после удара ВСУ по складу Wildberries в Красном Бору Тосненского района. По его словам, после попадания украинского беспилотника в складскую зону произошло возгорание.