Работы в саду в августе по лунному календарю: что сеять, благоприятные дни

Работы в саду в августе по лунному календарю: что сеять, благоприятные дни

Август — время собирать плоды летних трудов и закладывать семена для позднего урожая. Для планирования садовых работ многие дачники обращаются к лунному календарю. NEWS.ru рассказывает, как в августе 2026 года распределились фазы Луны, когда ждать новолуние и полнолуние, а также какие дни последнего летнего месяца считаются самыми благоприятными для посадок.

Как меняются фазы Луны в августе

Первая половина августа проходит под убывающей Луной. 12 августа в 20:37 по московскому времени наступит новолуние. Этот день совпадает с полным солнечным затмением, которое ожидается с 18:34 до 22:58 по московскому времени (пик — в 20:46). Полная фаза затмения будет видна на севере России, в Арктике, Гренландии, Исландии и на севере Испании.

После новолуния Луна начнет расти — этот период продлится с 13 по 27 августа. 28 августа в 07:19 по московскому времени наступит полнолуние. В этот день также произойдет частное лунное затмение (пик — в 07:13). Его можно будет наблюдать над Европой, Африкой и Америкой, однако в большинстве регионов России условия будут неблагоприятными либо Луна окажется за горизонтом. С 29 по 31 августа Луна снова убывает.

Какие дни августа считаются благоприятными для садовых работ

Лунный календарь садовода учитывает биоритмы Земли и движение соков внутри растений. Считается, что при растущей Луне соки устремляются вверх, к плодам, а на убывающей фазе питательные вещества концентрируются в корневой системе.

Многие дачники выбирают благоприятные дни для посадок, чтобы растения лучше приживались и давали богатый урожай. Знаки Зодиака делят на плодородные, нейтральные и бесплодные. Идеальным считают сочетание нужной фазы Луны с плодородным знаком.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Знаки Земли (Дева, Телец, Козерог) — плодородны, подходят для посадки деревьев, кустарников и озимых.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) — хороши для большинства культур.

Знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) — нейтральны, в эти периоды рекомендуют прополку и обработку от вредителей.

Знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец) — подходят для посева быстрорастущей зелени, а также для сбора урожая, который планируют долго хранить.

Для растений, плоды которых созревают над землей («вершков»), выбирают растущую Луну и плодородный знак (Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Козерог). Например, 18–19 августа 2026 года — растущая Луна в Скорпионе, это идеальный вариант.

Для корнеплодов («корешков») предпочтительна убывающая Луна и плодородный знак. Например, 5–7 августа 2026 года — убывающая Луна в Тельце.

Кроме того, растущая Луна благоприятна для прививок и внекорневых подкормок, а убывающая — для корневых подкормок и обрезки деревьев. В новолуние и полнолуние активные садовые работы не рекомендуются, но можно удалять сухие ветви и пропалывать сорняки.

Конкретные даты в августе 2026 года:

благоприятные дни для «вершков»: 18 августа (после обеда), 19 августа (весь день);

благоприятные дни для «корешков»: 5 августа (после обеда), 6 августа (весь день), 7 августа (до обеда), 9 августа (после обеда), 10 августа (весь день), 24 августа (весь день), 25 августа (до обеда), 29 августа (весь день);

хорошие, но с оговорками: 1–2 августа (только для корнеплодов), 23 августа (после обеда), 20 августа (до обеда);

неблагоприятные дни: 3–4, 8, 12–17, 21–22, 26–28, 30–31 августа.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Работает ли лунный календарь в реальной жизни

Многие садоводы действительно учитывают лунный календарь, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. Однако эксперт отметила, что в горячий дачный сезон, когда дел слишком много, на эти нюансы часто просто не остается времени.

«Да, мы стараемся в феврале, марте, апреле сеять семена на рассаду по растущей Луне. И я заметила, что семена, посеянные в первые лунные сутки после новолуния, всходят и развиваются гораздо быстрее, чем те, что посеяны или распикированы при убывающей Луне. Кроме того, в этом году я провела эксперимент и убедилась, что борьбу с сорняками лучше проводить именно на убывающей Луне», — поделилась специалист.

Она добавила, что следовать календарю не всегда реально из-за объема работ, поэтому дачники чаще ориентируются на свободное время, погоду и отсутствие осадков.

«Например, в жару мы не будем пересаживать, а перенесем эту работу на пасмурный день или накануне дождя — и уже не смотрим на Луну. А в мае работы столько, что главное — успеть все сделать, независимо от фазы ночного светила», — призналась Самойлова.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

При этом она подчеркнула, что дорогостоящие и долгожданные растения большинство садоводов предпочитают высаживать на растущую Луну, в плодородный знак Зодиака и в «женский» день недели.

Что можно посеять в августе

В августе, по словам эксперта, Луна особенно благоволит садоводам. Первая половина месяца приходится на убывающую фазу, а это идеальное время для посева корнеплодов. В списке рекомендуемых культур — дайкон, черная редька, а также зеленая и круглая цилиндрическая редька.

Специалист советует обратить внимание на сорта красной редьки, красный и фиолетовый дайкон, а также на редис длительного срока созревания — например, осенние сорта «ледяная сосулька» и «красный великан». К тому же, если дачники не успели посеять свеклу раньше, август — вполне подходящее время для этого.

Читайте также:

Куда деть кабачки: 10 идей, о которых вы даже не догадывались

Сбор урожая, прищипка, посевы: план работ в огороде на август

Фитофтора на томатах, картофеле и баклажанах: как бороться, чем обработать