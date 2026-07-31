Август — особый период года, когда природа отдает человеку щедрые плоды летних трудов, а энергетические ритмы достигают своей вершины. Для правильного планирования дел, садовых работ, финансово-имущественных сделок и процедур по уходу за собой астрологи рекомендуют сверяться с естественными ночными циклами. Точный лунный календарь на август 2026 года поможет эффективно распределить силы, избежать неприятных сюрпризов и выбрать наиболее удачные даты для важных начинаний. В этой статье рассказали, как в августе 2026 года распределились фазы Луны, когда ждать новолуние и полнолуние и какие дни в последнем месяца лета самые благоприятные для посадок.

Фазы Луны в августе-2026: новолуние 12 августа, полнолуние 28 августа

Давайте первым делом разберемся с фазами Луны в августе 2026 года.

Месяц начнется с фазы убывающего диска, когда энергетика постепенно снижается, настраивая нас на завершение старых дел и подведение итогов. Затем наступит переломный момент, когда ночное светило полностью скроется из вида. Ожидаемое новолуние 12 августа 2026 года совпадет с мощным энергетическим импульсом, запускающим совершенно новый тридцатидневный цикл.

После этого спутник Земли перейдет к росту, заполняя пространство активной жизненной силой. Завершающей кульминацией месяца станет пиковая точка, когда диск осветится на сто процентов. Яркое полнолуние 28 августа 2026 года принесет эмоциональный всплеск, повышенную чувствительность и максимум творческой энергии.

Вот краткая памятка по фазам Луны в августе 2026 года.

Убывающая Луна: 1–11 августа. Время завершать старые проекты и подводить итоги.

Новолуние: 12 августа в 20:37 по московскому времени. Этот день совпадает с полным солнечным затмением.

Лунный календарь на август-2026: фазы Луны, затмения и благоприятные дни Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Растущая Луна: 13–27 августа. Период, благоприятный для новых начинаний.

Полнолуние: 28 августа в 07:19 по московскому времени.

Убывающая Луна: 29–31 августа.

Убывающая Луна: 1–11 августа и 29–31 августа

Период убывающего диска идеально подходит для очищения организма, избавления от ненужных вещей и затянувшихся долгов. С 1-го по 11-е число жизненные процессы замедляются, считают астрологи. В эти дни полезно проводить уборку дома, заниматься текущей рутиной, а также избавляться от старых привычек. Операции и агрессивные косметологические процедуры в это время переносятся организмом намного легче, а период восстановления проходит с меньшими осложнениями.

Второй отрезок убывающей фазы начнется сразу после пика освещенности и продлится с 29-го по 31-е число. В последние дни месяца стоит подвести итоги выполненной работы, избегать сильных физических перегрузок и отдавать приоритет спокойному отдыху. Убывающий диск способствует накоплению мудрости, сдержанности и аналитической деятельности.

Два затмения в августе: солнечное и лунное

Последний месяц лета в этот раз интересен еще двумя событиями. В августе 2026 года произойдут два затмения: полное солнечное 12 августа и частное лунное 28 августа. С точки зрения астрологии, август 2026 года — это время коридора затмений. Этот период считается временем мощной трансформации, когда закладываются кармические программы на ближайшие 9–18 лет.

Солнечное затмение ожидается с 18:34 до 22:58 по московскому времени, пик (максимальная фаза) в 20:46 мск. Полная фаза пройдет через север России (северное побережье), Арктику, Гренландию, Исландию и север Испании. Солнечное затмение всегда отвечает за внешние изменения, социальную жизнь и новые начинания. Во Льве оно ставит акцент на эго, самовыражение и лидерство.

Лунное затмение можно будет наблюдать в 07:13 по московскому времени. Частное затмение пройдет над Европой, Африкой и Америкой, однако в большинстве регионов России условия для наблюдения будут неблагоприятными или Луна окажется за горизонтом. Лунное затмение закрывает коридор и отвечает за внутренний мир, эмоции, подсознание и завершение старых процессов. В знаке Рыб оно обостряет интуицию и чувства.

Фазы Луны в августе 2026 года Фото: Patrick Gorski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

12-го числа состоится полное солнечное затмение, совпадающее с рождением новой Луны. В этот день не рекомендуются дальние поездки, подписания важных документов и спонтанные покупки. 28-го числа наступит частное лунное затмение, требующее контроля над эмоциями, так как возрастает риск конфликтов.

В дни астрономических перестроек астрологи советуют сохранять осознанность и не поддаваться провокациям со стороны окружающих.

Солнечное затмение — время переоценки своего авторитета и личных амбиций. Это подходящий момент для поиска уникального жизненного пути. Лунное же затмение, говорят астрологи, — время избавления от иллюзий, старых обид, страхов и тайных зависимостей. В этот день возможна повышенная плаксивость, тревожность.

Благоприятные дни для садовых работ и посадок

Для владельцев приусадебных участков и дачников последний летний месяц является горячим временем сбора урожая, переработки овощей и закладки грядок на будущий сезон. Лунный календарь садовода на август ориентирует аграриев на биоритмы земли и движение соков внутри стеблей. Когда диск растет, соки устремляются вверх к плодам, а на убывающей фазе питательные вещества концентрируются в корневой системе.

При планировании агротехнических мероприятий важно учитывать благоприятные дни для посадок в августе, когда растения лучше приживаются и дают богатый урожай.

Давайте для начала разберемся, как составляют лунный календарь садовода в августе или любом другом месяце. Чтобы получить идеальный день, нужно совместить нужную фазу с плодородным знаком.

Для «вершков» (плоды над землей) выбираем растущую Луну и плодородный знак (Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Козерог). Например, 18–19 августа 2026 года — растущая Луна в Скорпионе — это идеал.

Лунный календарь садовода Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для «корешков» (корнеплоды) выбираем убывающую Луну и плодородный знак (Телец, Козерог, Рак, Рыбы, Скорпион). Например, 5–7 августа 2026 года — убывающая Луна в Тельце — отлично для моркови и свеклы.

Если Луна находится в плодородном знаке, но фаза не подходит (например, растущая Луна в Тельце — для корнеплодов не лучший вариант), то эффективность снижается. Точно так же, если фаза правильная, но знак бесплодный (например, растущая Луна во Льве), — посадки будут слабыми.

Итак, самые благоприятные дни для посадок в августе перечисляем ниже.

Для «вершков» (томаты, огурцы, перец, зелень): 18 (после обеда), 19 августа.

Для «корешков» (морковь, свекла, картофель, лук): 5 (после обеда), 6, 7 (до обеда), 9 (после обеда), 10, 24, 25 (до обеда), 29 августа.

Хорошие, но с оговорками: 1–2 (только для корнеплодов), 23 (после обеда), 20 августа (до обеда).

Неблагоприятные дни: 3–4, 8, 12–17, 21–22, 26–28, 30–31 августа.

Все благоприятные дни для посадок в августе позволяют оптимизировать физический труд и добиться отменных результатов на огороде.

Лунный календарь для стрижек и ухода за собой

Внешняя красота и здоровье волос также неразрывно связаны с естественными природными ритмами, считают астрологи. Месяц богат на астрологические события, включая солнечное и лунное затмение, которые считаются неблагоприятными для любых салонных процедур, так как могут свести на нет их результат

Если подстричь кончики в период растущего диска с 13-го по 27-е число, волосы будут расти намного быстрее, станут густыми и шелковистыми. Для укрепления корней и замедления роста волос, напротив, выбирают фазу убывания.

Лунный календарь стрижек Фото: Shutterstock/FOTODOM

5 августа — убывающая Луна в Тельце. Телец — один из лучших знаков для стрижек (укрепляет, сохраняет форму). Убывающая фаза замедляет рост, значит стрижка дольше сохранится. Идеальное сочетание.

6 августа — тоже Телец, убывающая, еще и 23-й лунный день (средней благоприятности), но в целом сильный знак перекрывает мелкие нюансы.

25 августа — растущая Луна в Козероге. Козерог — хорош для стрижки, укрепляет корни, а растущая фаза ускоряет рост. Отлично для отращивания длины.

13, 16, 23, 24, 26 августа — тоже растущая Луна в знаках Лев, Дева, Весы, Козерог — все они благоприятны для стрижек и ухода.

Неблагоприятные дни: когда лучше ничего не начинать

В каждом месяце существуют периоды, когда космическая энергетика становится напряженной и деструктивной. Различные фазы Луны в августе 2026 года диктуют свои правила поведения.

Неблагоприятные дни для важных начинаний определяются через критические фазы Луны (новолуние, полнолуние), затмения, периоды «Луны без курса» и пребывание светила в «бесплодных» знаках Зодиака (Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец, Водолей). Эти периоды характеризуются энергетической нестабильностью, риском провала, травм или переделки дел, особенно в 9, 15, 23 и 29-й лунные сутки. Для глубокого понимания влияния лунных циклов изучите основные астрологические принципы.

Наложив эти критерии на август 2026 года, получаем следующий перечень абсолютно неблагоприятных дней.

3–4 августа — Луна в Овне (бесплодный огненный знак), убывающая фаза. Все начатое рискует быстро перегореть или встретить сопротивление.

Лунный календарь Фото: Shutterstock/FOTODOM

8 августа — Луна в Близнецах (бесплодный воздушный знак), убывающая. Дела будут поверхностными, без глубины.

9 августа — первая половина дня еще в Близнецах, вторая — переход в Рак (уже плодородный), но день в целом нестабилен из‑за смены знака.

12 августа — новолуние и солнечное затмение — плохой день для любых начинаний, даже мелких.

13–15 августа — Луна во Льве и Деве (оба бесплодны), хотя фаза растущая, знаки не дадут закрепиться успеху.

21–22 августа — Луна в Стрельце (бесплодный огненный знак), растущая фаза. Инициативы будут слишком нереалистичными, быстро сойдут на нет.

26–27 августа — Луна в Водолее (бесплодный воздушный), растущая фаза. Водолей дает хаос и неожиданные повороты, лучше не рисковать.

28 августа — полнолуние и лунное затмение.

30–31 августа — Луна в Овне (бесплодный), убывающая фаза — завершение месяца также не подходит для новых дел.

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