Названы страны, которые хотят перекрыть россиянам путь в Европу

Минимум 11 европейских стран призвали власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков, пишет Politico. Соответствующее письмо было направлено на имя главы дипслужбы ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера.

Свою подпись в документе поставили в том числе представители Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции и не входящих в ЕС Исландии и Норвегии. Они потребовали пересмотреть визовую политику в отношении России. При этом нашлись и те, кто не стал подписывать письмо и призвал ЕС к осторожности в этом вопросе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не планирует отказываться от безвизового режима с Россией. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос даже не рассматривался. Вучич признался, что не знает, откуда пошли такие слухи.

До этого депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что ЕС в ситуации с антироссийскими нефтяными санкциями демонстрирует поведение, напоминающее гоголевскую унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Парламентарий отметил, что санкции приходят и уходят, а потребность Европы в российской нефти остается всегда.