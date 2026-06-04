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04 июня 2026 в 10:04

Названы страны, которые хотят перекрыть россиянам путь в Европу

Politico: 11 стран потребовали ужесточить правила въезда в Шенген для россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Минимум 11 европейских стран призвали власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков, пишет Politico. Соответствующее письмо было направлено на имя главы дипслужбы ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера.

Свою подпись в документе поставили в том числе представители Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции и не входящих в ЕС Исландии и Норвегии. Они потребовали пересмотреть визовую политику в отношении России. При этом нашлись и те, кто не стал подписывать письмо и призвал ЕС к осторожности в этом вопросе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не планирует отказываться от безвизового режима с Россией. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос даже не рассматривался. Вучич признался, что не знает, откуда пошли такие слухи.

До этого депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что ЕС в ситуации с антироссийскими нефтяными санкциями демонстрирует поведение, напоминающее гоголевскую унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Парламентарий отметил, что санкции приходят и уходят, а потребность Европы в российской нефти остается всегда.

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