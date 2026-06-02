В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией Вучич заявил об отсутствии планов отменять безвиз с Россией

Сербия не планирует отказываться от безвизового режима с Россией, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос даже не рассматривался.

Подобное решение не будет принято, а если кто-либо попытается его утвердить, оно будет немедленно отменено, добавил он. Вучич сообщил, что не знает, откуда появились такие сведения.

Ранее глава комитета национального парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в Белграде обсуждают возможность аннулирования безвизового режима с РФ. По его словам, в стране в последнее время усиливается антироссийская риторика со стороны отдельных представителей власти.

До этого Вучич заявил: Евросоюз на протяжении пяти лет не открывал ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении страны в Блок из-за позиции Белграда по России и Косово. По его словам, причиной стало нежелание официального Белграда поддерживать санкции против РФ.