В Кремле поставили точку в вопросе отмены безвиза для россиян в Сербии

В Кремле поставили точку в вопросе отмены безвиза для россиян в Сербии Песков предупредил Сербию об ответе в случае отмены безвизового режима с Россией

Такие решения, как отмена безвизового режима, получают симметричный ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так на брифинге, кадры которого опубликованы в канале Кремля на платформе МАКС, он прокомментировал сообщения об обсуждении в парламенте Сербии этого вопроса.

Ну, как правило, такие решения симметричны, они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств двух сторон будет завершена, о результатах этой проработки вы узнаете, — подчеркнул Песков.

Ранее глава комитета национального парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в Белграде обсуждают возможность аннулирования безвизового режима с РФ. По его словам, в стране в последнее время усиливается антироссийская риторика со стороны отдельных представителей власти.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Евросоюз на протяжении пяти лет не открывал ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении страны в Блок из-за позиции Белграда по России и Косово. По его словам, причиной стало нежелание официального Белграда поддерживать санкции против РФ.