Пашинян поблагодарил Путина за сбалансированную позицию по ряду вопросов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за сбалансированную позицию по некоторым вопросам, вызывающим разногласия, заявили в пресс-службе армянского премьера. Также лидеры обменялись мнениями по вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня.

Ранее Путин и Пашинян обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 29 мая в Астане. Армянский премьер отметил, что республика останется в ЕАЭС до того момента, когда придется делать окончательный выбор между этим союзом и ЕС.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армении грозит сложная ситуация с поставками газа. По его словам, у республики фактически не будет альтернативы российскому голубому топливу, однако Москва не заинтересована в таком развитии событий.