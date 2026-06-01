01 июня 2026 в 13:12

Пашинян поблагодарил Путина за сбалансированную позицию по ряду вопросов

Никол Пашинян Фото: Russian Foreign Ministry's offi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за сбалансированную позицию по некоторым вопросам, вызывающим разногласия, заявили в пресс-службе армянского премьера. Также лидеры обменялись мнениями по вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня.

Премьер-министр Армении поблагодарил президента России за сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разногласия, за дружелюбный тон, а также за поддержку, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Путин и Пашинян обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 29 мая в Астане. Армянский премьер отметил, что республика останется в ЕАЭС до того момента, когда придется делать окончательный выбор между этим союзом и ЕС.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армении грозит сложная ситуация с поставками газа. По его словам, у республики фактически не будет альтернативы российскому голубому топливу, однако Москва не заинтересована в таком развитии событий.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
