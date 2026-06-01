Детям в одном регионе запретили посещать бани и сауны В Кемеровской области ввели запрет на посещение бань и саун до 18 лет

Власти Кемеровской области ввели запрет на посещение бань и саун до наступления 18 лет, пишет «Сiбдепо». Соответствующий документ подписал глава правительства Кузбасса Андрей Панов.

Запрет не распространяется на бани и сауны в составе фитнес-центров и других физкультурно-оздоровительных организаций. При этом детям разрешили посещать парные только в тех объектах спорта, которые официально есть в государственном реестре.

Ранее в Прокопьевске Кемеровской области похоронили подростков, погибших в результате пожара в частной сауне. Проводить молодых людей в последний путь пришли сотни местных жителей. По информации СК, погибшие отравились угарным газом. У детей не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня.