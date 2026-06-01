01 июня 2026 в 14:16

«Никакой там не диктатор»: Лукашенко необычно похвалил Ким Чен Ына

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын произвел на него очень серьезное впечатление, и охарактеризовал его как «умницу и перспективного молодого человека». Глава республики на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко добавил, что он «никакой там не диктатор», передает БелТА.

На меня руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество, никакой он там не диктатор, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также попросил Кожемяко оказать посреднические услуги в торговле с Северной Кореей. Он пояснил, что у Приморского края уникальные отношения с Ким Чен Ыном.

Ранее Лукашенко назвал трепом угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии, комментируя сообщения о неких определенных 500 потенциальных целях на территории республики. Он подчеркнул, что украинские военные не заинтересованы в войне с республикой, поскольку понимают, что это 1500 километров нового фронта и непростая граница.

Страны СНГ
Белоруссия
Александр Лукашенко
Ким Чен Ын
