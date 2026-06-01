01 июня 2026 в 14:54

В РПЦ ответили, как сформировать у детей интерес к вере

Именно воспитание поможет сформировать у ребенка интерес к вере — путь к православию должен начинаться с семьи, заявил в беседе с РИАМО протоиерей Иоанн Монаршек. При этом, по его словам, бывают и обратные ситуации, когда дети сами приводят родителей в храм.

Если говорить о молодежи и о том, как привить интерес к вере, то начинать, конечно, нужно с семьи, с воспитания. Дети очень часто идут по стопам родителей, смотрят на то, что делают взрослые, и потом сами начинают делать так же. Поэтому важно привлекать и родителей, а они уже будут привлекать детей. [Иногда дети] начинают ходить в воскресную школу, а потом смотришь — и родители, которые раньше были неверующими, становятся хорошими христианами. Такое тоже бывает, — рассказал Монаршек.

Он отметил, что универсального совета, как пробудить интерес ребенка к православию, не существует и все индивидуально. Родителям важно разговаривать с детьми, узнавать об их жизненных запросах и духовных поисках, посоветовал священник.

Ранее председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что душа усопшего попадет в рай и без отпевания. По его словам, отказ от этого ритуала может говорить лишь о недостатке веры или любви у родственников покойного.

