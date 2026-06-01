«Не погружаются в историю»: чемпионка мира о слухах вокруг Исинбаевой Богословская назвала слухи вокруг Исинбаевой поверхностными

Слухи вокруг российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой являются поверхностными, заявила NEWS.ru чемпионка мира 1993 года в эстафете, комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская. Она напомнила, что многие люди используют лишь часть информации, не погружаясь в историю.

Все слухи, которые сейчас ходят вокруг нее, — это очень поверхностно. Люди всегда берут верхнюю исходящую информацию, не погружаясь в историю. Что еще можно сказать о человеке, который до сих пор остается рекордсменом мира? Помимо ее медалей с Олимпиад, чемпионатов мира и Европы, стоит ее мировое достижение, не побитое абсолютно никем, даже продвинутыми американскими спортсменками, — рассказала Богословская.

Ранее сообщалось, что Исинбаевой может грозить блокировка банковских счетов из-за долга перед ФНС в размере 705 тыс. рублей. Известно, что причиной стала несвоевременная оплата налогов. С 2022 года Исинбаева живет на острове Тенерифе.

До этого депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отказалась называть Исинбаеву предателем. По словам политика, спортсменка просто поступила неправильно.