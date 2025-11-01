Ушел из жизни бывший обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом Экс-рекордсмен мира в прыжках с шестом Пентти Никула умер на 87-м году жизни

На 87-м году жизни скончался выдающийся финский прыгун с шестом и бывший мировой рекордсмен Пентти Никула, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на близкое окружение спортсмена. Информация о причинах его смерти не раскрывается.

Как уточняет издание, уход из жизни знаменитого атлета произошел 30 октября. Никула вошел в историю легкой атлетики как чемпион Европы 1962 года, он завоевал золото в Белграде с результатом 4,80 метра.

В том же году финскому спортсмену удалось установить новый мировой рекорд, преодолев планку на отметке 4,94 метра. Этот результат был превзойден американцем Брайаном Штернбергом лишь в апреле 1963 года, когда он покорил пятиметровую высоту.

Историческим достижением Никулы стало преодоление пятиметрового рубежа в феврале 1963 года — это первый случай в истории дисциплины. Однако данный результат не получил официального статуса, поскольку был показан в закрытом помещении, что по тем временам не засчитывалось. На летних Олимпийских играх 1964 года в Токию финскому атлету не удалось повторить свой успех, и в итоге он занял седьмую позицию.

