МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили решительный протест временным поверенным Латвии, Литвы и Эстонии, передает пресс-служба МИД России. Причиной демарша стали противоправные действия в отношении хозяйственной деятельности посольств РФ на территории прибалтийских стран.

Прибалтийским дипломатам указано, что вводимые противоправные требования значительно затруднят работу российских загранучреждений и грубо нарушат статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., в соответствии с которой Латвия, Литва и Эстония обязаны предоставлять «все возможности» для выполнения функций представительства, — говорится в тексте.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о новогоднем подарке, которое ведомство собирается отправить в посольство Финляндии в Москве. Речь идет о книге «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», переведенной на финский язык. По словам дипломата, на более чем 100 страницах собраны факты и свидетельства, которые должны знать все, а в особенности высокопоставленные лица.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия предложила африканским странам без действующих посольств в Москве открыть свои дипломатические представительства. По его словам, российская сторона окажет содействие в этом.