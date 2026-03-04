Реактивная система залпового огня «Град» группировки «Запад» атаковала украинский опорный пункт в Купянском районе Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 4 марта?

Залп «Града» накрыл ВСУ у Купянска

«Один из расчетов РСЗО „Град“ 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в составе группировки войск „Запад“ в ходе выполнения боевых задач уничтожил опорный пункт с живой силой подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области», — сказано в сообщении.

Получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА о местонахождении скрытых огневых средств и укрытий ВСУ, артиллеристы выдвинулись на огневой рубеж.

«Расчет вышел на огневую позицию, выпустил несколько пристрелочных снарядов, после чего применил полный залп наших снарядов по опорному пункту противника. Работа нашего расчета слажена, работаем не первый год. Каждый знает, что делать в той или иной непростой ситуации. Для выполнения поставленных задач каждый раз приходится противодействовать беспилотникам противника, для чего у нас налажена успешная работа. Дроны противника сбиваются, обнаруживаются, подавляются и уничтожаются», — сказал командир боевой машины с позывным Нео.

Формируют огневой мешок для ВСУ

Освобождение Бобылевки в Сумской области открывает российским войскам возможность для продвижения на запад от села. Это создает критическую ситуацию для украинских подразделений, дислоцированных вблизи Белой Березы, отметил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

«Бобылевка позволит продвигаться дальше в западном направлении, а та группировка противника, которая находится северо-восточнее Белой Березы и севернее Сидоровки, будет вынуждена отступать в западном направлении, поскольку украинские боевики могут в кратчайшие сроки угодить в огневой мешок», — сказал он.

В целом, по словам военного эксперта, за последние несколько недель сумской участок фронта «серьезно активизировался». Марочко не исключил, что в ближайшее время с данного направления в Минобороны РФ заявят о еще ряде «позитивных новостей».

Поразили склад ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» поразили украинский склад боеприпасов в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе наступательных действий силами расчетов ударных БПЛА уничтожаются военные объекты, разрозненные группы и одинокие боевики ВСУ, брошенные своим командованием. В этот раз на кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдается точное попадание и уничтожение склада боеприпасов и хранения военного имущества подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны отметили, что точные удары по вражеским силам способствуют последовательному увеличению безопасной зоны рядом с границей России и Украины.

Сбили две управляемые бомбы ВСУ

Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки «Центр» сбил на удалении от российских позиций две украинские управляемые авиабомбы в районе Красноармейска, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) „Бук-М3“ гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск „Центр“ уничтожил две управляемые авиационные бомбы противника в воздушном пространстве на Красноармейском направлении», — отметили в министерстве.

Радиолокационные системы зафиксировали управляемые авиационные бомбы. Обнаруженные цели находились на высоте около трех километров и на расстоянии до 80 километров.

Расчет комплекса произвел пуск зенитных управляемых ракет. В результате перехвата обе воздушные цели были уничтожены на удалении порядка 67 км от позиций российских войск.

Для безопасности зенитных расчетов в составе подразделения задействованы группы охранения и воздушного наблюдения, оснащенные переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла», а также FPV-перехватчиками «Елка».

Уничтожили 42 пункта управления дронами ВСУ

За последние сутки военнослужащие группировки «Север» нейтрализовали 42 пункта управления беспилотниками и 68 дронов самолетного типа, заявил начальник пресс-центра этой группировки Василий Межевых.

«Выявлены и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 68 БПЛА самолетного типа, 33 тяжелых боевых квадрокоптера R-18, пять складов боеприпасов и пять складов материальных средств противника», — сказал он.

Группировка «Запад» за этот же срок уничтожила 39 пунктов управления БПЛА, станцию спутниковой связи «Старлинк» и четыре полевых склада боеприпасов противника, добавил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 марта

Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год