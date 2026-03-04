Стало известно о начале боев за Григоровку под Запорожьем Марочко: ВС России начали бои за Григоровку в Запорожской области

Военнослужащие Вооруженных сил России начали бои за освобождение Григоровки в Запорожской области, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Населенный пункт расположен всего в 26 километрах от города Запорожье, который удерживают украинские войска. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В ходе активных освободительных действий в Запорожской области наши подразделения подошли к населенному пункту Григоровка, начав мероприятия по его освобождению, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Марочко сообщил, что освобождение Бобылевки в Сумской области открыло ВС РФ путь для продвижения на запад. Это создает предпосылки для формирования «огневого мешка» для подразделений ВСУ, которые сейчас дислоцируются в районе села Белая Береза. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, который декларирует потери ВСУ в 50 тыс. человек, просто не считает погибших военных за людей. Парламентарий отметил, что реальная численность ликвидированных украинских бойцов намного больше.