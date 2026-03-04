Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля

Военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции запустили более 40 ракет по американским и израильским целям, сообщила пресс-служба КСИР. Там отметили, что военные провели 17-й этап операции «Правдивое обещание — 4».

Несколько часов назад был проведен 17-й этап операции «Правдивое обещание — 4» с запуском более 40 ракет, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что боевой дрон атаковал американскую базу вблизи международного аэропорта Багдада. После этого на объекте раздались взрывы. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся. Кроме того, атака иранских сил на американское посольство в Саудовской Аравии нанесла серьезный ущерб объекту, связанному с разведкой.

До этого издание The New York Times сообщило, что масштабная эскалация на Ближнем Востоке, начавшаяся 28 февраля, унесла жизни более 870 человек. Максимальные потери зафиксированы в Иране. По информации Красного Полумесяца, известно о 787 погибших в более чем 150 округах. Однако конфликт затронул и другие страны: жертвы есть в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Ливане и самом Израиле.