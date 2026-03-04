Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 03:09

Крыша посольства США в Эр-Рияде обрушилась при атаке Ирана

WP: США подтвердили, что два дрона поразили станцию ЦРУ посольства в Эр-Рияде

Эр-Рияд Эр-Рияд Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Атака иранских сил на американское посольство в Саудовской Аравии нанесла серьезный ущерб объекту, связанному с разведкой, передает Washington Post. Внутренний документ, подтверждает, что два беспилотника поразили станцию ЦРУ в дипмиссии в Эр-Рияде.

В результате нападения обрушилась часть крыши здания. Сотрудники посольства укрываются от атак на месте. В разведуправлении от подробных комментариев по происшествию отказались.

Источник добавил, что атака причинила посольству «структурные повреждения». Удар произошел на фоне масштабной эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем, начавшейся 28 февраля.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул рядом с консульством США в Дубае. Израильский портал Ynet уточнил, что, предположительно, возгорание началось в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата. Информации о разрушениях обнародовано не было.

До этого военный эксперт Михаил Онуфриенко обратил внимание, что власти США занижают потери своей армии, понесенные в конфликте с Ираном. Он напомнил, что Вашингтон заявил о шести убитых военнослужащих, однако на самом деле их численность может быть куда больше.

посольства
США
Иран
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это разные миры»: учителя раскритиковали отмену популярнейшего экзамена
Перечислены потери США и Израиля в ходе операции против Ирана
Крыша посольства США в Эр-Рияде обрушилась при атаке Ирана
Мерц выдвинул Трампу ультиматум по Украине
ЕС хватит нефти и газа на месяц: когда они приползут к РФ за спасением
КСИР заявил о ракетном ударе по американскому эсминцу
Блогершу Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
Раскрыты цели ударов бомбардировщиков ВС США B-2 на Ближнем Востоке
Рождение внука, похудение на 84 кг, коллега в ВСУ: как живет Картункова
В Иране пообещали наказать военных, убивших 165 девочек
Дипломат объяснил, почему Иран может бомбить американские базы
«Хезболла» сообщила об ударе по военно-морской базе Израиля
«Вот это поворот»: Захарова дала оценку идеям Польши и ФРГ в ядерной сфере
Трамп выбрал новую цель: после Ирана будет Куба — чем РФ поможет Гаване
Сотни туристов из России могут оказаться «на улице» в Катаре
Российский военкор раскрыл ситуацию со связью в зоне спецоперации
«Совершенно не факт»: в МИД РФ определили судьбу Зеленского на выборах
Стало известно об уничтожении американского F-15 иранской ПВО
КСИР утверждает, что бомбит Минобороны Израиля
Реакция Мерца на удар Трампа в Белом доме попала на видео
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.