Крыша посольства США в Эр-Рияде обрушилась при атаке Ирана WP: США подтвердили, что два дрона поразили станцию ЦРУ посольства в Эр-Рияде

Атака иранских сил на американское посольство в Саудовской Аравии нанесла серьезный ущерб объекту, связанному с разведкой, передает Washington Post. Внутренний документ, подтверждает, что два беспилотника поразили станцию ЦРУ в дипмиссии в Эр-Рияде.

В результате нападения обрушилась часть крыши здания. Сотрудники посольства укрываются от атак на месте. В разведуправлении от подробных комментариев по происшествию отказались.

Источник добавил, что атака причинила посольству «структурные повреждения». Удар произошел на фоне масштабной эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем, начавшейся 28 февраля.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул рядом с консульством США в Дубае. Израильский портал Ynet уточнил, что, предположительно, возгорание началось в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата. Информации о разрушениях обнародовано не было.

До этого военный эксперт Михаил Онуфриенко обратил внимание, что власти США занижают потери своей армии, понесенные в конфликте с Ираном. Он напомнил, что Вашингтон заявил о шести убитых военнослужащих, однако на самом деле их численность может быть куда больше.