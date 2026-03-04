Сотни трупов, 3 самолета: США скрывают реальные потери — кто за них ответит

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) утверждает, что потери США в результате ответных ударов Ирана по американским базам на Ближнем Востоке исчисляются сотнями. Так, по подсчетам КСИР, за несколько дней боевых действий войска Штатов могли лишиться убитыми и ранеными более 600 человек. Американское командование официально называет куда меньшие цифры. Чья версия ближе к истине и зачем Вашингтон тщательно скрывает реальную численность потерь — в материале NEWS.ru.

Что известно о потерях США на Ближнем Востоке

КСИР 1 марта отчитался о результатах седьмой и восьмой волн ударов с применением ракет и беспилотников по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Командование корпуса заявило, что в Кувейте в результате атак была выведена из строя военно-морская база Али аль-Салем, а также поражена база Мухаммад аль-Ахмед. Кроме того, четыре БПЛА атаковали военно-морскую базу Сальман в Бахрейне, нанеся ущерб четырем командным центрам. В результате ударов погибли и получили ранения как минимум 560 американских военнослужащих.

3 марта КСИР рассказал о комбинированной атаке ракетами и дронами на места дислокации полутора сотен американских военнослужащих в ОАЭ. «Потери США составили более 40 человек убитыми, количество раненых оценивается более чем в 70 человек», — гласит заявление корпуса. Таким образом, по подсчетам Тегерана, только за четыре дня боевых действий США могли лишиться порядка 670 человек личного состава.

В Штатах приводят более скромные цифры: по утверждениям Центрального командования ВС США (CENTCOM), в результате иранских ударов были убиты шесть американских военнослужащих, еще 18 получили ранения. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что все погибшие стали жертвами атаки БПЛА на тактический оперативный центр в порту Шуайба в Кувейте. Министр заявил: здание было укреплено, но средства ПВО не смогли отразить часть снарядов. Однако три американских военных чиновника рассказали CBS News, что центр буквально размещался в трейлере, переоборудованном под офисное помещение и защищенном по бокам железобетонными барьерами.

При этом в CENTCOM не скрывают, что армия успела потерять три истребителя F-15E, — они якобы были сбиты «дружественным» огнем, когда ПВО Кувейта приняла их за вражеские цели. В командовании подчеркнули, что все пилоты успешно катапультировались.

Почему США скрывают потери

Данные о потерях американской армии, озвученные КСИР, выглядят внушительно — особенно на фоне предыдущих крупных военных операций США. Так, например, по официальным данным CENTCOM, за более чем 20-летнее пребывание войск в Афганистане Штаты потеряли убитыми около 2500 человек — речь идет как о военных, так и о гражданских специалистах. При этом наибольшие потери армия США понесла в Ираке: с 2003 по 2011 год там погибли 4550 военнослужащих.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что американское руководство существенно занизило потери, понесенные в ходе иранской кампании.

«Есть спутниковые снимки разрушений авиабаз, станции дальнего радиолокационного обнаружения и других зданий — в том числе и отелей, в которых были американские советники и военнослужащие. В некоторых из них продолжаются пожары, и говорить о том, сколько там на самом деле погибло, не может никто», — сказал аналитик.

По его словам, Вашингтон официально признает лишь те потери, которые отрицать уже нельзя.

«Эти трупы уже есть, они опознаны — их придется отправлять на родину», — добавил он.

Капитан I ранга запаса заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин объяснил стремление Вашингтона скрыть реальные потери непростой ситуацией внутри США.

«В конгрессе уже звучат голоса — мол, операция в Иране стала ошибкой. А дальше грядет импичмент в случае чего», — заметил собеседник NEWS.ru.

Сколько людей на самом деле потеряли ВС США

Американский президент Дональд Трамп в своем посте в соцсети Truth Social допустил, что до окончания военных действий против Ирана потери армии США возрастут. Он заявил о готовности сделать все, чтобы этого не произошло, а также о желании отомстить за уже ликвидированных военнослужащих ВС Штатов.

Но чья оценка американских потерь — США или Ирана — ближе к истине? По мнению Дандыкина, точно ответить на этот вопрос непросто.

«Думаю, с учетом того, как развивается конфликт, погибших американцев намного больше, чем шестеро. Вряд ли речь идет о 500 и больше — перед тем как напасть на Иран, США все-таки вывели личный состав с указанных баз. Но даже если потерь ненамного больше, чем официально объявил Вашингтон, для Штатов они все равно крупные», — указал собеседник.

Онуфриенко также полагает, что американское командование заранее готовило личный состав к ответу Ирана и могло заблаговременно вывести военнослужащих с некоторых баз.

«Вряд ли они могли потерять сразу сотни человек. Но речь на самом деле может идти о десятках убитых и пропавших без вести под завалами зданий», — резюмировал военэксперт.

