В Пентагоне отчитались о потоплении иранских боевых кораблей CENTCOM: военные уничтожили 16 иранских боевых кораблей и одну подлодку

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в социальной сети Х заявил об уничтожении крупной группировки иранских военных судов в акватории Персидского залива. По его словам, американские силы нанесли удары по 17 целям, среди которых была боеспособная субмарина.

Американские военные продолжат действовать в регионе до полного устранения угрозы, обратил внимание адмирал. Однако уже сейчас в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского судна, пояснил он.

Масштабная эскалация на Ближнем Востоке, начавшаяся 28 февраля, унесла жизни более 870 человек. Максимальные потери зафиксированы в Иране. По информации Красного Полумесяца, известно о 787 погибших в более чем 150 округах. Среди жертв конфликта — шестеро американских военнослужащих.

До этого посол Ирана Казем Джадади заявил, что израильские военные, ответственные за ракетный удар по начальным школам в Минабаде и Ламерде, понесут уголовную ответственность на международном уровне. Жертвами трагедии стали 165 учениц.