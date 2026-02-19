Полярник объяснил первенство России в освоении Арктики Полярник Шпаро: Россия превосходит США и другие страны мира в освоении Арктики

Россия превосходит все страны в мире, в том числе США, в вопросе освоения Арктики, заявил руководитель экспедиции, полярный путешественник, директор ГБУ «Лаборатория путешествий» кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро на пресс-конференции, посвященной Большой арктической экспедиции — 2026. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, он объяснил, что ключевым фактором является уникальный атомный ледокольный флот.

Если посмотреть на развитие нашего атомного флота, я думаю, что это является одним из самых больших показателей освоения Севера. В этом плане однозначное первенство остается за Россией, — подчеркнул он.

Шпаро подчеркнул, что именно атомный ледокольный флот позволяет России обеспечивать круглогодичную навигацию в высоких широтах, доставку грузов и жизнеобеспечение труднодоступных территорий. По его словам, это ставит страну на первое место в мире по масштабам и эффективности арктической деятельности.

Конечно, Россия — номер один в мире по освоению Арктики, — заключил он.

Ранее сообщалось, что на Чукотке успешно завершилась операция по освобождению грузового судна «Мария», застрявшего во льдах Берингова моря. Ледокол «Евпатий Коловрат» смог вывести теплоход из ледового плена, оба судна после этого следовали по заданному маршруту. Инцидент произошел в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговский.