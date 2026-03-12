Пролетающий в небе над черноморским побережьем огненный шар попал на видео Огненный шар пронесся в небе над Черноморским побережьем Краснодарского края

Огненный шар пронесся в небе над Черноморским побережьем Краснодарского края, Telegram-канал SHOT публикует соответствующее видео. По его данным, жители нескольких населенных пунктов увидели метеор размером несколько десятков сантиметров, сгорающий в атмосфере Земли. Болид наблюдали вчера, 11 марта, около 22:30 в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Ранее очевидцы заметили метеорит над провинциями Турции Адана и Малатья. Яркая вспышка, осветившая ночное небо на несколько секунд, была запечатлена на видеорегистратор проезжающей машины. Инцидент произошел вечером 2 января. Объект быстро пролетел по небу и исчез, снизившись к линии горизонта.

Также жители пяти американских штатов заметили в небе болид, который был похож на огненный шар. В частности, космическое явление можно было увидеть в Индиане, Кентукки, Висконсине, Огайо и Иллинойсе. По данным агентства NASA, болид вошел в атмосферу со скоростью почти 47 тыс. км/ч и пролетел около 77 км, прежде чем распасться над городом Лаура в штате Огайо. По мнению ученых, он мог быть фрагментом астероида.