Слава избавилась от недвижимости, которую не могла продать из-за Долиной

Певица Слава продала квартиру на Арбате со скидкой в 20 млн рублей из-за Долиной

Певица Слава (Анастасия Сланевская) Певица Слава (Анастасия Сланевская) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) продала свою квартиру площадью 173 квадратных метра на Арбате, от которой не могла избавиться несколько месяцев из-за скандала с недвижимостью Ларисы Долиной, передает Telegram-канала SHOT. Артистке пришлось пойти на серьезные уступки и снизить стоимость объекта на 20 млн рублей.

Итоговая сумма сделки составила 120 млн рублей, хотя изначально певица рассчитывала выручить за недвижимость с дизайнерским ремонтом и дорогой мебелью не менее 140 млн. Перед этим Слава публично жаловалась, что не может найти покупателей из-за резонансной истории с жильем Долиной, которая якобы отпугнула потенциальных инвесторов от элитной квартиры. Как утверждает канал, вырученные средства Слава планирует направить на помощь своим детям и сестре.

Ранее Народная артистка России Лариса Долина призналась, что недавний скандал с потерей квартиры серьезно повлиял на ее мировоззрение и творческий путь. Звезда отметила, что глубокие личные переживания стали катализатором для создания нового материала, в частности, хита «Последнее прощай».

