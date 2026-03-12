Ким Чен Ын протестировал новый пистолет вместе с дочерью

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил военное предприятие и опробовал новый северокорейский пистолет, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Вместе с ним в тире оружие тестировала его дочь Ким Чжу Э.

Товарищ Ким Чен Ын заявил, что еще ранее получил доклад Министерства обороны и Генштаба, согласно которому новый образец пистолета получил высокую оценку за совершенство конструкции, точность, меткость и пригодность к боевому применению, — говорится в сообщении.

По информации источника, лидер КНДР остался доволен новой разработкой и сообщил, что в апреле на заседании Центрального военного комитета будут рассматривать план бюджета на модернизацию военно-промышленных предприятий на новую пятилетку.

Ранее Ким Чен Ын поручил планово обновить все военные базы и превратить границу с Южной Кореей в «крепость». Глава государства также распорядился разработать конкретные планы строительства новых военных объектов и обеспечить их ежегодное выполнение для усиления системы военной инфраструктуры.