«Такого не может быть»: Слуцкая объяснила провал Малинина на Олимпиаде Слуцкая: Малинин не справился с волнением во время произвольной программы на ОИ

Американский фигурист Илья Малинин не справился с волнением во время произвольной программы на Олимпийских играх, поскольку все уже повесили на него золотую медаль, заявила NEWS.ru многократная чемпионка мира, России и Европы Ирина Слуцкая. Она удивилась, что спортсмен так плохо откатал решающую программу.

Мы с дочерью сидели перед экраном и думали: нет, такого не может быть. На него были возложены надежды — не справился с волнением. Когда знаешь, что ты уже держишь золотую медаль в руках, тебе кажется, что море по колено, часто происходят такие ситуации. Но это спорт, Олимпийские игры. Никто не застрахован от таких ситуаций, — сказала Слуцкая.

При этом она не согласилась с мнением, что Малинин мог перегореть. Как отметила Слуцкая, все тренеры знали, что ему предстоит показывать четыре программы, а значит фигурист был готов к такой нагрузке.

А как мы катали на чемпионатах Европы и мира по три программы, а в финале Гран-при? Ничего, никто же не перегорал. И тем более говорить о том, что перегорел молодой мальчик. Сколько ему лет — 20 с копеечками? Перестаньте. Все тренеры знали, что он будет катать четыре программы, и готовились к этому. Это же не с неба упало, правильно? Когда говорят о выносливости мужчин, которые не могут выкатать четыре программы, у меня появляются определенные сомнения, — добавила Слуцкая.

Ранее Слуцкая заявила, что у Петросян не все получилось на Олимпиаде-2026, но фигуристка преодолела волнение и достойно выступила. Она назвала молодую спортсменку героиней.