Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз

Людям, желающим поддержать здоровье глаз, рекомендуется добавлять в рацион чернику, морскую рыбу, молочные продукты, а также морковь, тыкву и другие желтые и оранжевые овощи, заявила «Вестям Подмосковья» офтальмолог Елена Кохендерфер. Она посоветовала чаще употреблять каши и бобовые.

Для поддержания остроты зрения организму необходим бета-каротин, который преобразуется в витамин А. Он способствует укреплению роговицы, позволяет лучше видеть в темноте. Наибольшее количество бета-каротина содержится в моркови, тыкве и других желтых и оранжевых овощах. Чтобы усилить воздействие, можно приготовить их в сметанном соусе. Это улучшит усвояемость жирорастворимого витамина А, — подчеркнула Кохендерфер.

Она отметила, что черника, богатая витаминами В1, С и лютеином, уменьшает усталость после работы за компьютером, нормализует внутриглазное давление и ускоряет передачу нервных импульсов. Морская рыба, в том числе лосось, сардина, сельдь и скумбрия, благодаря омега-3 улучшает работу кровеносной системы, защищает клетки и снижает риск синдрома сухого глаза.

Ранее офтальмолог-хирург Татьяна Шилова заявила, что современный образ жизни приводит к развитию близорукости у детей. Она отметила, что дети сейчас ведут менее подвижный образ жизни и хуже питаются.