Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:36

Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз

Офтальмолог Кохендерфер посоветовала употреблять морковь для здоровья глаз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Людям, желающим поддержать здоровье глаз, рекомендуется добавлять в рацион чернику, морскую рыбу, молочные продукты, а также морковь, тыкву и другие желтые и оранжевые овощи, заявила «Вестям Подмосковья» офтальмолог Елена Кохендерфер. Она посоветовала чаще употреблять каши и бобовые.

Для поддержания остроты зрения организму необходим бета-каротин, который преобразуется в витамин А. Он способствует укреплению роговицы, позволяет лучше видеть в темноте. Наибольшее количество бета-каротина содержится в моркови, тыкве и других желтых и оранжевых овощах. Чтобы усилить воздействие, можно приготовить их в сметанном соусе. Это улучшит усвояемость жирорастворимого витамина А, — подчеркнула Кохендерфер.

Она отметила, что черника, богатая витаминами В1, С и лютеином, уменьшает усталость после работы за компьютером, нормализует внутриглазное давление и ускоряет передачу нервных импульсов. Морская рыба, в том числе лосось, сардина, сельдь и скумбрия, благодаря омега-3 улучшает работу кровеносной системы, защищает клетки и снижает риск синдрома сухого глаза.

Ранее офтальмолог-хирург Татьяна Шилова заявила, что современный образ жизни приводит к развитию близорукости у детей. Она отметила, что дети сейчас ведут менее подвижный образ жизни и хуже питаются.

продукты
здоровье
рацион
офтальмологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будет также тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.