12 марта 2026 в 14:41

Москвичам рассказали, сколько еще «простоит» теплая погода

Синоптик Шувалов: в Москве будет тепло до 18-19 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве ожидается сохранение теплой погоды как минимум до 18-19 марта, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT. Синоптик спрогнозировал, что в течение следующей недели значительных похолоданий не ожидается.

Примерно до конца второй декады марта погода нас не будет баловать разнообразием. То есть это тепло сохранится по крайней мере до 18-19 марта, — прокомментировал специалист.

По словам Шувалова, на протяжении недели в дневное время температура будет стабильно колебаться в районе плюс 10 градусов Цельсия. Лишь в четверг и пятницу, 13 марта, воздух прогреется до плюс 13 градусов.

Ранее метеоролог Александр Сергеев сообщил, что весна в Центральной России придет медленно и резкого потепления в этом году не ожидается из-за больших запасов снега. По его словам, резкое потепление может привести к негативным последствиям, учитывая количество выпавшего снега. В то же время средняя температура в марте 2026 года превысит многолетние показатели на два–четыре градуса, хотя возможны резкие температурные перепады.

