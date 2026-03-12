Венгрия решила вернуть Украине арестованные авто без денег и золота

Венгерские власти согласились вернуть украинскому Ощадбанку два арестованных инкассаторских автомобиля, но оставили себе деньги и золото, которые они везли, передает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на два источника, близкие к ситуации. По их словам, передача должна пройти 12 марта. В материале сказано, что следователи, которым правительство поручило провести расследование, уже связались с адвокатами банка.

Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии 6 марта задержало семерых сотрудников Ощадбанка, включая бывшего генерала спецслужб. У них изъяли наличные деньги и 9 кг золота. Инкассаторов отпустили, но деньги и ценности остались в Венгрии в качестве вещдоков. Киев считает задержание безосновательным, утверждая, что средства получены законно в банке Raiffeisen в Вене и перевозились в Ощадбанк.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Дебрецене заявил, что окончательное решение о судьбе денег, изъятых у украинцев, будет принято только после установления их принадлежности. До выяснения обстоятельств средства останутся у венгерской стороны.