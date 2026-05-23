23 мая 2026 в 11:19

Два человека пропали без вести в результате схода лавины

Двое дорожных рабочих исчезли после схода лавины в Чечне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В пограничной зоне Итум-Калинского района Чеченской Республики сошла мощная лавина, в результате чего два человека пропали без вести, сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Альберт Рабуев. Стихийное бедствие зафиксировано на территории Терлойского сельского поселения, в районе хутора Терти труднодоступного села Малхиста.

На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые развернули поисково-спасательные работы. В момент схода снежной массы пропавшие граждане находились на опасном участке местности и выполняли плановые работы по расчистке дорожного полотна.

Мы надеемся на их скорое обнаружение и выздоровление пострадавших. В это трудное время мы объединяем усилия, чтобы помочь пострадавшим, поддержать их семьи и обеспечить безопасность всех жителей, — написал Рабуев.

Местные власти координируют действия спасателей и оказывают всю необходимую помощь родственникам пропавших. Ситуация находится на особом контроле руководства муниципального района.

Ранее стало известно, что в Южной Осетии продолжаются поиски гражданки России Анны Тыц, которая упала в горную реку и пропала без вести. В спасательной операции задействованы более 200 спасателей, МВД и военные, а также беспилотники.

Общество

Общество

Общество

