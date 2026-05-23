23 мая 2026 в 11:13

ВСУ более 70 раз обстреляли приграничный район за сутки

Хинштейн: ВСУ 73 раза обстреляли курское приграничье за сутки

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Курскую область 73 раза, сообщил в соцсетях губернатор Александр Хинштейн. По его словам, 108 украинских беспилотников были сбиты. Погибших и пострадавших нет, уточнил губернатор.

Всего в период с 09:00 22 мая до 09:00 23 мая сбито 108 вражеских беспилотников различного типа. 73 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — сказано в сообщении.

В поселке им. Куйбышева Рыльского района обломками БПЛА повреждены окна в доме и веранда. В селе Большегнеушево сгорела машина. По словам Хинштейна, в Льговском районе поврежден объект энергетики. В связи с этим без света остались 18 населенных пунктов района и часть города Льгова (более 5 тыс. человек).

Утром 23 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 348 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей. 22 мая сообщалось о 217 сбитых БПЛА.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

