ВСУ более 70 раз обстреляли приграничный район за сутки Хинштейн: ВСУ 73 раза обстреляли курское приграничье за сутки

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Курскую область 73 раза, сообщил в соцсетях губернатор Александр Хинштейн. По его словам, 108 украинских беспилотников были сбиты. Погибших и пострадавших нет, уточнил губернатор.

Всего в период с 09:00 22 мая до 09:00 23 мая сбито 108 вражеских беспилотников различного типа. 73 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — сказано в сообщении.

В поселке им. Куйбышева Рыльского района обломками БПЛА повреждены окна в доме и веранда. В селе Большегнеушево сгорела машина. По словам Хинштейна, в Льговском районе поврежден объект энергетики. В связи с этим без света остались 18 населенных пунктов района и часть города Льгова (более 5 тыс. человек).

Утром 23 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 348 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей. 22 мая сообщалось о 217 сбитых БПЛА.