23 мая 2026 в 10:58

В США ввели новое правило для желающих получить грин-карту

США обязали иностранцев покидать страну при подаче заявления на грин-карту

Иностранцы, желающие получить грин-карту, теперь будут обязаны покинуть территорию США на время подачи заявления, сообщил пресс-секретарь американской Службы гражданства и иммиграции (USCIS) Зак Калер. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, подача запросов из страны гражданства позволит избежать необходимости разыскивать и высылать тех, кто после отказа решает остаться в Америке нелегально.

Когда иностранцы подают заявления из своей страны, это снижает необходимость поиска и депортации тех, кто решает уйти в тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство, — отметил Калер.

В USCIS также подчеркнули, что неиммигранты — студенты, временные сотрудники, туристы — должны покидать США после завершения цели визита. Их пребывание в стране не должно служить первым шагом к получению вида на жительство, отметили в службе.

В ведомстве уверены, что введение нового правила позволит Госдепартаменту рассматривать подобные дела через зарубежные консульства. Это в свою очередь высвободит ресурсы USCIS для других целей — оформления виз для жертв насилия и торговли людьми, процедур натурализации и прочих направлений.

Ранее стало известно, что служба гражданства и иммиграции США может отказать в выдаче грин-карты, если проситель критиковал Израиль, участвовал в пропалестинских протестах или осквернил американский флаг. В методичках для сотрудников ведомства в качестве примеров приводились публикации в соцсетях с призывом «прекратить израильский террор в Палестине» и изображение перечеркнутого флага еврейского государства.

