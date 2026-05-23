Российские туристы пострадали в аварии с экскурсионным автобусом «112»: 14 россиян попали в больницу после ДТП с автобусом в Анталье

В турецком регионе Анталья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, перевозившего российских туристов, сообщает Telegram-канала «112». Авария случилась в курортном поселке Белдиби, где водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в дорожное препятствие.

В результате данного столкновения различные травмы получили 14 россиян. Все пострадавшие россияне были оперативно доставлены в местные медицинские учреждения с ранениями легкой и средней степени тяжести.

Ранее автобус, перевозивший 44 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем Renault Duster в Ставропольском районе Самарской области. По предварительным данным, никто из детей не пострадал, пассажиры Renault получили травмы.

Также массовое ДТП с участием грузовика Sitrak и восьми легковых автомобилей произошло в районе деревни Поддубки Дмитровского округа Московской области. В результате аварии пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка. Всех доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.