«Ценный пример»: Алиев о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

Алиев сообщил о мировом признании проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре

Усилия Азербайджана по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура получили международное признание, заявил президент республики Ильхам Алиев в соцсети X. По слова главы государства, в данный момент ведутся масштабные работы в сотнях небольших и крупных населенных пунктах.

Азербайджан, как страна, пострадавшая от урбицидa, культуроцида и экоцида, сегодня ведет масштабное восстановление девяти городов и сотен сел в Карабахе и Восточном Зангезуре «с нуля». Поэтому мы гордимся тем, что усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению получили широкое признание международного сообщества. Эти усилия отмечаются как ценный пример для других постконфликтных ситуаций по всему миру, — сказано в сообщении.

Ране Алиев заявил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре появятся пять новых тоннелей. По его словам, сейчас активно реализуется программа «Великое возвращение», в рамках которой всего за пять лет удалось возвести 435 мостов, три аэропорта, школы, больницы и другие социально значимые объекты. До этого представитель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Рамиль Джахангиров сообщил о внедрении на освобожденных территориях концепций «15-минутного города» и «зеленого» города.

